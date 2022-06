Will Smith prepara il suo grande ritorno (Di lunedì 13 giugno 2022) Lo annuncia il Sun: il divo bandito dall'Academy per 10 anni, dopo lo schiaffo rifilato a Chris Rock durante la notte degli Oscar, sarà di nuovo Robert Nevill nel sequel di Io sono Leggenda. «Per quando uscirà il film, le cose saranno molto cambiate», assicurano i beninformati Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 giugno 2022) Lo annuncia il Sun: il divo bandito dall'Academy per 10 anni, dopo lo schiaffo rifilato a Chris Rock durante la notte degli Oscar, sarà di nuovo Robert Nevill nel sequel di Io sono Leggenda. «Per quando uscirà il film, le cose saranno molto cambiate», assicurano i beninformati

