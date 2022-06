WhatsApp, ora puoi scaricare la nuova versione: gruppi fino a 512 partecipanti e traferimenti da 2GB (Di lunedì 13 giugno 2022) È già in circolo la nuova patch di WhatsApp, grazie alla quale potremo far uso di alcune nuove funzionalità che ci renderanno la vita più semplice per quanto riguarda l’utilizzo. Ma di che tipo di opzioni stiamo parlando con così tanta gioia? Scaricarla vorrebbe dire provare delle nuove funzioni molto importanti e decisamente utili a tutti noi – Computermagazine.itAvete letto bene, non vi siete sbagliati nemmeno per un istante: su WhatsApp è già in corso la distribuzione ufficiale di un aggiornamento che aggiunge alcune novità importanti e che non devono essere trascurate, come l’aumento massimo dei partecipanti in un gruppo a 512 per esempio. Ovviamente dovremo aggiornare all’ultima versione disponibile, ossia la 2.22.12.77 su Android e 22.12.73 su iOS. Tuttavia non è detto che ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) È già in circolo lapatch di, grazie alla quale potremo far uso di alcune nuove funzionalità che ci renderanno la vita più semplice per quanto riguarda l’utilizzo. Ma di che tipo di opzioni stiamo parlando con così tanta gioia? Scaricarla vorrebbe dire provare delle nuove funzioni molto importanti e decisamente utili a tutti noi – Computermagazine.itAvete letto bene, non vi siete sbagliati nemmeno per un istante: suè già in corso la distribuzione ufficiale di un aggiornamento che aggiunge alcune novità importanti e che non devono essere trascurate, come l’aumento massimo deiin un gruppo a 512 per esempio. Ovviamente dovremo aggiornare all’ultimadisponibile, ossia la 2.22.12.77 su Android e 22.12.73 su iOS. Tuttavia non è detto che ...

Pubblicità

JPCK72 : RT @Dayne999: Ore 8.30, un tizio annuncia sul WhatsApp di lavoro di non poter venire in quanto positivo, e chiede info sul certificato medi… - Dayne999 : Ore 8.30, un tizio annuncia sul WhatsApp di lavoro di non poter venire in quanto positivo, e chiede info sul certif… - popoloZeta : RT @PaolaSacchi3: #Calderoli conf stampa ora : 'Peggio di questa data di primo weekend dopo chiusura scuole poteva esserci solo Ferragosto.… - Sadie04X : @sessoastrale @bisemorax Si scrivono su WhatsApp ora gli storni - federico_guerci : @Gfgf_02 Ora sono fuori fuori dal portone di casa se aspetti 5 minuti possiamo anche chattare su WhatsApp in privat… -