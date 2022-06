Webuild | a 8 giovani e al Politecnico di Torino il “Premio Giovannini”

(Di lunedì 13 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Otto tirocini formativi per crescere all'interno del Gruppoe una borsa di dottorato triennale per ildiper un progetto di ricerca sul digital twin, il gemello digitale per le infrastrutture. La prima edizione del “. Innovazione e digitalizzazione nelle infrastrutture”, lanciato dae dedicato all'economista italiano Alberto, scomparso nel 2019 e già presidente del Gruppo, si è conclusa con la premiazione di 8 vincitori ai quali si aggiunge anche ildi.I ragazzi, premiati nella sala Buzzati a Milano nel corso dell'evento organizzato dal Gruppoinsieme al Corriere della Sera, arrivano da diverse regioni ...

Agenzia ANSA

: a Milano, incontro per la proclamazione dei vincitori a conclusione della prima edizione ...: a Milano 'Young Factor, un dialogo tra, economia e finanza', convegno dell'......e Fondo strategico italiano Le altre società in corso di cessione sono Inalca ,e ...proprio Scannapieco era stato all'epoca scelto dall'attuale premier assieme ad altre quattro... Al PoliTO premio Webuild 'Alberto Giovannini Innovazione' - Piemonte Il Premio Alberto Giovannini è parte del più ampio Piano “Next-Gen”, il programma di iniziative dedicate ai giovani, che Webuild sta implementando in Italia e nel mondo per contribuire a garantire ...Milano, 13 giu. (askanews) - Otto tirocini formativi per crescere all'interno del Gruppo Webuild e una borsa di dottorato triennale per il Politecnico di Torino per un progetto di ricerca sul digital ...