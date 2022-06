Wanda Ferro FdI | «A Catanzaro mai con il Pd e il M5S Al ballottaggio il favorito è Donato»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 giugno 2022) «Aspettiamo di avere in mano i dati ufficiali. Ma se dovessero essere confermate le percentuali degli exit poll, si tratta per noi di un buon risultato, in linea con le aspettative, considerato che sono scesa in campo a 48 ore dal deposito delle liste, con una sola lista, fatta di giovani candidati alla prima esperienza, con la volontà di dare, presentandoci con il nostro simbolo, un punto di riferimento a chi non ha compreso delle coalizioni eccessivamente ampie e con sensibilità che vanno dal centrodestra al centrosinistra. È stata comunque una vittoria, perché si tratta di consensi liberi in un’elezione amministrativa in cui è difficile che ci sia grandissimo spazio per il voto d’opinione. Ma attendiamo i dati reali». Così all’AdnKronos la deputata calabrese di Fratelli d’Italia, candidata sindaco ache, ...