Voto all'estero, il caso dei ritardi e della mancata consegna dei plichi finisce in Parlamento (Di lunedì 13 giugno 2022) L'interrogazione del deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro, sui disagi denunciati dai connazionali residenti all'estero: "Decine e decine di segnalazioni da Stati Uniti e America del Sud, ora Di Maio spieghi"

