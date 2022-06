Von der Leyen cerca l'unita' dei 27 per portare l'Ucraina nell'Ue (Di lunedì 13 giugno 2022) "La sfida e' una posizione unitaria che rifletta la grandezza di queste decisioni". Prima di scendere dal treno che, da Kiev l'ha riportata in Polonia attraversando mezza Ucraina in una notte, Ursula ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) "La sfida e' una posizioneria che rifletta la grandezza di queste decisioni". Prima di scendere dal treno che, da Kiev l'ha riportata in Polonia attraversando mezzain una notte, Ursula ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. 'Torno per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyha… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen: 'La crisi alimentare e del grano ucraino è frutto di un freddo, insensibile e calco… - vaticannews_it : #PapaFrancesco e la @vonderleyen per mettere fine alla guerra in #Ucraina. Colloquio oggi in Vaticano tra il Pontef… - infoitestero : Ucraina, von der Leyen a Kiev visita soldati in ospedale - Enzo51387079 : La Von der leyen il suo compito è di fare gli interessi dell'Europa e degli europei non quelli usa nazisti, addirit… -