Volley femminile, calendario prossime partite Italia Nations League: date, programma, orari. Sfide a Serbia, Dominicana, Germania e Brasile!

Archiviato il primo appuntamento con 2 vittorie ed altrettante sconfitte, la Nazionale Italiana femminile di Volley si prepara per affrontare un nuovo blocco di quattro match. Il palcoscenico stavolta sarà quello della Arena BRB Nilson Nelson di Brasilia, in Brasile, uno dei luoghi al mondo dove la passione per la pallavolo conosce le vette più alte. Quattro avversari impegnativi per quattro match di altissimo livello. Si ripartirà subito con i fuochi d'artificio, dato che il primo match, in programma mercoledì 15 giugno alle ore 2.00, vedrà le azzurre affrontare le grandi rivali della Serbia. La squadre di coach Daniele Santarelli non potrà però contare sulla sua principale bocca da fuoco, ovvero l'opposta Tijana Boskovic, ancora a riposo in vista dei prossimi appuntamenti.

