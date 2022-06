Vlahovic: “Io come Ibra? Paragone ingiusto, lui ha segnato 500 gol” (Di lunedì 13 giugno 2022) Giusto paragonare Dusan Vlahovic a Zlatan Ibrahimovic? L'attaccante della Juventus è stato chiaro nella risposta: le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 giugno 2022) Giusto paragonare Dusana Zlatanhimovic? L'attaccante della Juventus è stato chiaro nella risposta: le dichiarazioni

Pubblicità

OnolyH : @QUANTO_SCOTTY @wazzaCN @tvdellosport Da esterno, direi che l'attacco è il vostro reparto più forte e più delineato… - PianetaMilan : #Vlahovic: “Io come #Ibrahimovic? Paragone ingiusto, lui ha segnato 500 gol” - ale90BN : Se #Lukaku tornasse all'Inter... ci sarebbe meno spazio per #Dzeko... e nel caso non lo scarterei come vice #Vlahovic! ?? - Frankjuve2 : @Frankplusvalenz Un ex calciatore che vive nel mondo del calcio. Che ne sa un po più di te e me di calciometcaro vi… - AleGobbo87 : RT @NicoSchira: Dusan #Vlahovic conferma tutto al Telegraph: “Avevo solo un club in mente: la #Juventus. Non ho mai parlato con nessun altr… -