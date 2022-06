Visite dermatologiche gratis: open day di prevenzione al Regina Apostolorum, ecco tutte le info (Di lunedì 13 giugno 2022) Mercoledì 22 giugno la prestigiosa struttura ospedaliera di Albano Laziale, l’Ospedale Regina Apostolorum, osptierà un open day dedicato alla salute della pelle con Visite dermatologiche gratuire di primo livello. open day dedicato alla salute della pelle al Regina Apostolorum In occasione del primo open day dedicato alla salute della pelle la struttura ospedaliera si avvarrà della professionalità dei medici dermatologi di IDI-Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS, struttura sanitaria con oltre 110 anni di storia nella cura della pelle e delle patologie. open day dedicato alla salute della pelle al Regina Apostolorum di Albano La collaborazione con l’IDI- Istituto Dermopatico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022) Mercoledì 22 giugno la prestigiosa struttura ospedaliera di Albano Laziale, l’Ospedale, osptierà unday dedicato alla salute della pelle congratuire di primo livello.day dedicato alla salute della pelle alIn occasione del primoday dedicato alla salute della pelle la struttura ospedaliera si avvarrà della professionalità dei medici dermatologi di IDI-Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS, struttura sanitaria con oltre 110 anni di storia nella cura della pelle e delle patologie.day dedicato alla salute della pelle aldi Albano La collaborazione con l’IDI- Istituto Dermopatico ...

