Villaggio dei Ragazzi | la III edizione del campo estivo al nastro di partenza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – E’ tutto pronto aldeiper la terzadelDopo lo stop del 2020 e l’del 2021 “imbrigliata” dalle limitazioni imposte dalla pandemia, dal 20 giugno p. v. si riparte per sei settimane di gioco ed apprendimento (fino al 31 luglio), dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00. Il Campus, che rappresenta ormai un “servizio” essenziale per le innumerevoli famiglie che anche durante il periodohanno la necessità di conciliare lavoro e cura dei figli, è stato ideato come progetto educativo-formativo capace di condurre iall’apprendimento attraverso una vasta gamma di esperienze ludico-ricreative come lo sport (basket, calcio, pallavolo, nuoto, scherma, ...