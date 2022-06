Vigna Clara riapre: le parole del Presidente del Municipio XV (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo 30 anni, ha ripreso a funzionare la stazione di Vigna Clara a Roma con l’arrivo del Regionale 5980. Pertanto i cittadini della zona Nord della Capitale potranno salire su uno dei nove treni che percorreranno il tratto ferroviario che arriva fino a Roma Ostiense, tramite le stazioni di Valle Aurelia, Roma San Pietro, Quattro Venti e Roma Trastevere. Vigna Clara riapre: la nota del Presidente del Municipio XV Queste sono state le parole del Presidente del Municipio XV. «Alle 7.42 è partito il primo treno dalla Stazione di Vigna Clara. Quella di oggi per il nostro Municipio, ma anche per tutta la città, è una giornata storica: un sogno che si realizza, oltre che un ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo 30 anni, ha ripreso a funzionare la stazione dia Roma con l’arrivo del Regionale 5980. Pertanto i cittadini della zona Nord della Capitale potranno salire su uno dei nove treni che percorreranno il tratto ferroviario che arriva fino a Roma Ostiense, tramite le stazioni di Valle Aurelia, Roma San Pietro, Quattro Venti e Roma Trastevere.: la nota deldelXV Queste sono state ledeldelXV. «Alle 7.42 è partito il primo treno dalla Stazione di. Quella di oggi per il nostro, ma anche per tutta la città, è una giornata storica: un sogno che si realizza, oltre che un ...

