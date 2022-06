VIDEO | CITTÀ RAZZISTA? KOULIBALY DIFENDE NAPOLI! (Di lunedì 13 giugno 2022) Nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere un articolo pubblicato dal quotidiano Il Giornale nel quale si parlava del trattamento ricevuto da Kalidou KOULIBALY dopo il suo arrivo all’ombra del Vesuvio. Nell’articolo pubblicato da Il Giornale e firmato da Claudio De Carli viene detto che il giocatore piace alla Juventus, ma ciò che ha generato le polemiche è quanto segue: “Preso dal Genk a maggio del 2014, a Napoli ha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia…”. La CITTÀ di Napoli e i napoletani vengono descritti, quindi, come razzisti al punto da evitare un contatto con il giocatore e di trattarlo come una scimmia.KOULIBALY, però, non ci sta e attraverso una storia Instagram ha difeso apertamente il popolo napoletano. #sscnapoli #napoli #calcionapoli #KOULIBALY ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere un articolo pubblicato dal quotidiano Il Giornale nel quale si parlava del trattamento ricevuto da Kalidoudopo il suo arrivo all’ombra del Vesuvio. Nell’articolo pubblicato da Il Giornale e firmato da Claudio De Carli viene detto che il giocatore piace alla Juventus, ma ciò che ha generato le polemiche è quanto segue: “Preso dal Genk a maggio del 2014, a Napoli ha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia…”. Ladi Napoli e i napoletani vengono descritti, quindi, come razzisti al punto da evitare un contatto con il giocatore e di trattarlo come una scimmia., però, non ci sta e attraverso una storia Instagram ha difeso apertamente il popolo napoletano. #sscnapoli #napoli #calcionapoli #...

Pubblicità

riotta : Il Palermo torna in B battendo il Padova playoff. Spero porti bene a tutta la città - giroditalia : Giro d’Italia 2022 | Best of Città ?? Il Giro d’Italia è sport, emozioni, scoperte. Ma è anche un viaggio tra le me… - Tg3web : Infuriano le polemiche sul caos di ieri nei seggi elettorali di Palermo, provocato dalla rinuncia all'incarico di 1… - MichelaRoi : RT @Gianl1974: ??Sono state allestite a Mariupol delle tende per le procedure igieniche Pensaci: fuori dalla finestra c'è il XXI secolo. E l… - rutilious : RT @LoScappatDiCasa: #Donetsk, l'artiglieria#Ucraina torna a colpire i civili. Colpi da 155 mm sono caduti su un mercato in un distretto de… -