Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2022 ore 08:15 (Di lunedì 13 giugno 2022) Viabilità DEL 13 GIUGNO 2022 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO GIA’ DA QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE STRADE DEL TERRITORIO VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN INTERNA LUNGHE CODE TRA LA STESSA USCITA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER L’ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORRENOVA, IN INGRESSO VERSO LA CAPITALE SEMPRE IN ENTRATA A Roma, CODE SUL TRATTO URBANO DAL GRA ALL’ALLACCIO CON LA TANGENZIALE EST SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA, CON RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI TENUTA SANTA COLOMBA E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)DEL 13 GIUGNOORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO GIA’ DA QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE STRADE DEL TERRITORIO VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN INTERNA LUNGHE CODE TRA LA STESSA USCITA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER L’ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA, IN INGRESSO VERSO LA CAPITALE SEMPRE IN ENTRATA A, CODE SUL TRATTO URBANO DAL GRA ALL’ALLACCIO CON LA TANGENZIALE EST SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA, CON RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI TENUTA SANTA COLOMBA E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO ...

