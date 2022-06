Via obbligo della mascherina per maturità ed esame di terza media: sarà solo raccomandata per studenti e docenti (Di lunedì 13 giugno 2022) Via l'obbligo di mascherina di maturità. La protezione sarà solo raccomandata ai 550mila studenti che faranno l'esame e ai docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 giugno 2022) Via l'didi. La protezioneai 550milache faranno l'e ai. L'articolo .

Pubblicità

petergomezblog : Salario minimo, cosa prevede la direttiva Ue e cosa cambia per l’Italia: non c’è l’obbligo, ma il governo dovrà agi… - orizzontescuola : Via l’obbligo delle mascherina alla maturità: sarà solo raccomandata - orlandigianluca : Viaggiare negli Stati Uniti: abolito l'obbligo di tampone - phyllis8524 : @Cartabellotta Dopo aver dichiarato che era una follia l’obbligo della mascherina al seggi ?? sulla via di Damasco d… - Adriano07883742 : IL CALVARIO DEI DOCENTI DEMANSIONATI IN ABRUZZO - MARIA FRANCA D'AGOSTINO Esclusi dagli scrutini delle classi quin… -