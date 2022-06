"Via il reddito di cittadinanza a chi ha disertato". Palermo caos, bufera sulla Lamorgese (Di lunedì 13 giugno 2022) Una situazione davvero paradossale. Anche perché gli incarichi di presidente di seggio e anche di scrutatore elettorale sono retribuiti: per quanto riguarda il referendum, lo scrutatore - da tabella - incassa intorno ai 104 euro, il presidente circa 130; mentre per le elezioni amministrative, allo scrutatore vanno 120 euro, al presidente di seggio 150. Per quanto riguarda questa tornata, fra preparazione e spoglio, il compenso - considerando che si uniscono le due consultazioni, il referendum sulla giustizia e le elezioni per eleggere il sindaco del capoluogo siciliano - raggiunge i 280 euro. In più, chi lavora ai seggi ha diritto a un'assenza giustificata e retribuita al lavoro, oltre che al riposo compensativo il giorno seguente. Anche per questo le tante assenze che hanno reso difficili le operazioni di voto a Palermo risultano davvero ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Una situazione davvero paradossale. Anche perché gli incarichi di presidente di seggio e anche di scrutatore elettorale sono retribuiti: per quanto riguarda il referendum, lo scrutatore - da tabella - incassa intorno ai 104 euro, il presidente circa 130; mentre per le elezioni amministrative, allo scrutatore vanno 120 euro, al presidente di seggio 150. Per quanto riguarda questa tornata, fra preparazione e spoglio, il compenso - considerando che si uniscono le due consultazioni, il referendumgiustizia e le elezioni per eleggere il sindaco del capoluogo siciliano - raggiunge i 280 euro. In più, chi lavora ai seggi ha diritto a un'assenza giustificata e retribuita al lavoro, oltre che al riposo compensativo il giorno seguente. Anche per questo le tante assenze che hanno reso difficili le operazioni di voto arisultano davvero ...

