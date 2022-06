“Via dalla Turchia”. C’è l’Iran dietro l’avvertimento del governo israeliano (Di lunedì 13 giugno 2022) Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, ha esortato i cittadini israeliani a lasciare la Turchia “il prima possibile” a causa della minaccia che agenti iraniani stiano attivamente pianificando attacchi contro israeliani a Istanbul. Si trovano, ha spiegato, davanti a “un pericolo reale e immediato” perché le Quds Force, l’unità operazioni estere dei Pasdaran, citando “diversi tentativi iraniani di compiere attacchi terroristici contro israeliani in vacanza a Istanbul”. “Se siete già a Istanbul, tornate in Israele il prima possibile”, ha detto Lapid in un avvertimento pubblico diffuso in ebraico via Twitter. “Se avete programmato un volo per Istanbul, cancellatelo. Nessuna vacanza vale la vostra vita”, ha aggiunto durante un incontro con i parlamentari del suo partito Yesh Atid. l’avvertimento arriva nel contesto dell’ultima ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 giugno 2022) Il ministro degli Esteri, Yair Lapid, ha esortato i cittadini israeliani a lasciare la“il prima possibile” a causa della minaccia che agenti iraniani stiano attivamente pianificando attacchi contro israeliani a Istanbul. Si trovano, ha spiegato, davanti a “un pericolo reale e immediato” perché le Quds Force, l’unità operazioni estere dei Pasdaran, citando “diversi tentativi iraniani di compiere attacchi terroristici contro israeliani in vacanza a Istanbul”. “Se siete già a Istanbul, tornate in Israele il prima possibile”, ha detto Lapid in un avvertimento pubblico diffuso in ebraico via Twitter. “Se avete programmato un volo per Istanbul, cancellatelo. Nessuna vacanza vale la vostra vita”, ha aggiunto durante un incontro con i parlamentari del suo partito Yesh Atid.arriva nel contesto dell’ultima ...

Pubblicità

petergomezblog : Corruzione sui fondi per l’Iraq, l’ex ministro dell’Ambiente Clini condannato anche dalla Corte dei Conti: deve ris… - fattoquotidiano : Già nei primi giorni di questa guerra sono circolati giudizi che stigmatizzavano chi osava anche solo sollevare qua… - mannocchia : Effetti della crisi. I vulnerabili contro i più vulnerabili. Il nostro racconto dalla valle della Bekaa per… - soteros1 : RT @CecchiniEugenio: Stamattina intorno alle 9 la splendida visione del Chiostro del Bramante e di Santa Maria della Pace, da via di Parion… - Klau662 : RT @CecchiniEugenio: Stamattina intorno alle 9 la splendida visione del Chiostro del Bramante e di Santa Maria della Pace, da via di Parion… -