(Di lunedì 13 giugno 2022) Marco, ormai da dieci anni al Paris Saint-Germain, ha rilasciato una lunga intervista al sito del club francese. Queste le sue dichiarazioni principali: “Otto titoli di Francia vinti sono un record? Non avrei mai potuto immaginare di raggiungere tale traguardo. Quando inizi a giocare a calcio, sogni di giocare e ai massimi livelli. Ho vinto otto campionati francesi e tutti sono stati meravigliosi, dal primo all’ultimo. È una cosa che rimarrà impressa nel mio cuore, è molto difficile riuscirci. Il più difficile è stato senza dubbio il primo: abbiamo lottato su tutti i campi per guadagnare i tre punti e non ricordo partite vinte con scarti di 4 o 5 gol. C’erano anche stadi dove è più difficile giocare, Bastia e Ajaccio. Eravamo una squadra forte, anche se meno spettacolare di questa”. “E poi mi ricordo quanto sia stato festeggiato il primo titolo di Ligue 1: ...

Pubblicità

sportface2016 : #Verratti: 'Spesso la gente pensa che vincere qui sia facile solo perchè siamo il #PSG' - mpela81 : @Pirichello @Zoroback_023 Anche se Verratti spesso tende a rallentare troppo le azioni -

... i titolari non sono soli e lo stesso discorso vale per il centrocampo, dove Jorginho,e ... Gnonto è giovane e va aspettato, Mancini lo prova sulla fascia anche se lui hafatto il ......ha poi spiegato quanto sia difficile ogni volta vincere e confermarsi anche in Francia: "Ci sono stati molti momenti importanti in questa stagione. Da fuorila gente pensa che per ...Intervista al sito ufficiale del Paris Saint-Germain per Marco Verratti che dopo 10 anni di permanenza nella formazione parigina è diventato ormai di casa. La conferma arriva dal diretto interessato c ...Verratti, la confessione lascia senza parole ... Anzi ha raccontato, tra le altre cose, di telefonare spesso alla nonna, che quando torna si mette all’opera ai fornelli per cucinargli il suo piatto ...