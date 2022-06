Verona, Tommasi ci crede: “Qualcosa sta cambiando. Tosi? Rappresenta il passato”. Sboarina: “Lui cavallo di Troia della sinistra” (Di lunedì 13 giugno 2022) Il ballottaggio per la poltrona di sindaco di Verona vedrà protagonisti l’ex calciatore Damiano Tommasi, per il centrosinistra, e l’avvocato Federico Sboarina, tessera di Fratelli d’Italia, ed esponente di un centrodestra che lungo la strada ha perso Forza Italia. Solo un sondaggio pre-elettorale aveva indicato come possibile questa sfida inedita e in qualche modo imprevista. La scelta su Tommasi sembrava essere caduta quasi per mancanza di alternative da parte del centrosinistra. Nessuna tessera di partito in tasca, una sensibilità per la politica condivisa, con riferimenti a don Lorenzo Milani, l’ostentazione di non volere appartenenze, era sembrato un candidato debole. Invece ha fatto della sua “invisibilità” una forza. Quasi nessun manifesto, allergia ai simboli e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Il ballottaggio per la poltrona di sindaco divedrà protagonisti l’ex calciatore Damiano, per il centro, e l’avvocato Federico, tessera di Fratelli d’Italia, ed esponente di un centrodestra che lungo la strada ha perso Forza Italia. Solo un sondaggio pre-elettorale aveva indicato come possibile questa sfida inedita e in qualche modo imprevista. La scelta susembrava essere caduta quasi per mancanza di alternative da parte del centro. Nessuna tessera di partito in tasca, una sensibilità per la politica condivisa, con riferimenti a don Lorenzo Milani, l’ostentazione di non volere appartenenze, era sembrato un candidato debole. Invece ha fattosua “invisibilità” una forza. Quasi nessun manifesto, allergia ai simboli e ...

