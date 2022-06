Verona | il tackle di Damiano Tommasi al centrodestra | l' ex calciatore verso il ballottaggio

Pubblicità

Il debutto con l'Hellas, lo scudetto con la Roma, la presidenza dell'Associazione italiana calciatori: ora il salto in ...Un risultato sorprendente per, dove il centrodestra regnava incontrastato dal 2007, dopo l'ultima giunta guidata da Paolo Zanotto (Democrazia e Libertà - Margherita). Poi il Pd e i partiti ... Comunali: a Verona il tackle di Tommasi al centrodestra Il debutto con l'Hellas, lo scudetto con la Roma, la presidenza dell'Associazione italiana calciatori: ora il salto in politica ...Il centrosinistra batte un colpo a Verona. Damiano Tommasi, il candidato dal 'basso profilo', che ha evitato i selfie con i big di partito, e non è ricorso a social e tv, è in testa nella città dell'A ...