(Di lunedì 13 giugno 2022) Stando alle primissime proiezioni il sindaco uscente Federiconon è riuscito nel bis al primo turno. Il primo cittadino della città scaligera sostenuto da FdI, Lega e liste civiche, avrebbe conquistato il 28,4 per cento. Sempre in base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, èl’ex calciatore Damiano, sostenuto dal centrosinistra, con il 40,9%. Terzo Flavio Tosi, già sindaco per due mandati, sostenuto da Forza Italia e liste civiche, con il 25,8%. Alberto Zelger (liste civiche) è al 3,6%. Leggermente divergenti le proiezioni di Swg che fotografanoal 41,5%,al 30,5% e Flavio Tosi al 23,9%.verso il...

Pubblicità

fattoquotidiano : Verona, la destra divisa manda la sinistra al ballottaggio dopo un ventennio. Tosi-Sboarina, incognita veti incroci… - fattoquotidiano : Damiano Tommasi dallo scudetto con la Roma al ballottaggio di Verona: storia di un mediano abituato alle sfide comp… - fanpage : #elezioniamministrative2022 la vera sorpresa è Damiano Tommasi, l'ex calciatore della Roma e della Nazionale, attua… - SecolodItalia1 : Verona, ballottaggio Tommasi-Sboarina. A Belluno il centrodestra avanti con De Pellegrin - Profilo3Marco : RT @fanpage: #elezioniamministrative2022 la vera sorpresa è Damiano Tommasi, l'ex calciatore della Roma e della Nazionale, attualmente al v… -

I capoluoghi liguri e siciliani dovrebbero avere il sindaco già stasera; alParma,e L'Aquila. Aavanti Tommasi per il centrosinistra. I referendum sulla Giustizia non raggiungono il quorum, fermandosi a una partecipazione del 20,9%. L'affluenza per ...A Palermo (dove basta superare il 40% per evitare il) Lagalla al 44,6%, Miceli. ATommasi (centrosinistra) è in testa (40,9%) sul sindaco uscente Sboarina (28,4%). A Parma Guerra (...VERONA - Ballottaggio quasi certo nel capoluogo scaligero con la sorpresa del centrosinistra che è largamente in testa: in base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di ...Al ballottaggio è sicuro che andrò, almeno lo spero per chi fa i sondaggi», ha concluso. «Verona è una città stanca che ha bisogno di facce nuove e soprattutto di una politica che possa far ...