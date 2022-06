Venerato: "Il Napoli valuta Bremer e Bailly per sostiture eventualmente Koulibaly'' (Di lunedì 13 giugno 2022) Ciro Venerato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg Sport Mattina della Rai. Queste le sue parole: “Spunta una quarta e inattesa pretendente per il granata Bremer. -afferma Venerato -Il Napoli sta valutando un possibile addio di Koulibaly (40 milioni o giù di lì. Per ora tutto tace ma il club azzurro sa dei contatti del suo agente con Barcellona, PSG e Chelsea) e di conseguenza non vuole arrivarci impreparato. Il contatto con Paolo Busardò c'è stato eccome. Il Napoli è pronto a fare l'offerta giusta a Cairo se Koulibaly volerà verso altri lidi. -prosegue Venerato - Certo dovrà fare in fretta. Inter (se vende Skriniar), Milan (se perde Botman) e Tottenham (che segue il granata ma non lo ha messo in cima alla ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Ciro, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg Sport Mattina della Rai. Queste le sue parole: “Spunta una quarta e inattesa pretendente per il granata. -afferma-Ilstando un possibile addio di(40 milioni o giù di lì. Per ora tutto tace ma il club azzurro sa dei contatti del suo agente con Barcellona, PSG e Chelsea) e di conseguenza non vuole arrivarci impreparato. Il contatto con Paolo Busardò c'è stato eccome. Ilè pronto a fare l'offerta giusta a Cairo sevolerà verso altri lidi. -prosegue- Certo dovrà fare in fretta. Inter (se vende Skriniar), Milan (se perde Botman) e Tottenham (che segue il granata ma non lo ha messo in cima alla ...

