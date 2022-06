(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “ha nel proprio dna la cultura dei. La nostra sede legale è a Modena e quando si parla di Modena si parla di ‘Motor Valley’ in cui sono nate, cresciute e sviluppate, anche con l’aiuto di quelle banche comeche operavano sul territorio, alcune tra le più importanti aziende del panorama automobilistico mondiale”, così Maurizio, direttore territoriale Lombardia est e Triveneto di, spiega il legame con la 1000 Miglia, di cui la, quest’anno, è Official Banking Partner.ha voluto sottolineare come la scelta di legare il nome dellaainon sia avvenuta per caso: “Da qualche annoha fatto un salto di qualità in Lombardia, ...

TV7Benevento : Automobilismo: Veggio (Bper Banca), ‘Abbiamo i motori nel nostro dna’ - -

Il Sannio Quotidiano

