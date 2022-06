Variazioni di palinsesto per Un Posto al Sole – Anticipazioni

(Di lunedì 13 giugno 2022) Unaldiper Unal. Anche questa settimana la soap non andrà in onda di giovedì per lasciare spazio all’Atletica Leggera. In compenso, però martedì e venerdì andranno in onda due puntate, a partire dalle 20.25 (e non dalle abituali 20.45). Ecco quello che succederà. Unalda lunedì 13 a venerdì 17 giugno 2022 Sollecitata da Katia, Chiara decide che è ingiusto chiedere a Nunzio di aspettarla mentre sarà in galera e lo lascia. Sconvolto dopo un nuovo scontro con Riccardo e una lite con Nunzio finita a pugni, Stefano si rifugia da Virginia e tra i due si riaccende la passione. Raffaele, alle prese con il suo segreto, appare sempre più strano agli occhi di Ornella e a ...

Radio Deejay: le prime variazioni pre-estive del palinsesto . Anche questa settimana la soap non andrà in onda di giovedì per lasciare spazio all'Atletica Leggera. In compenso, però martedì e venerdì andranno in onda due puntate, a partire dalle 20.25 (e non d ...Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 giugno: Chiara deciderà di troncare la relazione con Nunzio, ma lui non sembrerà disposto ad accettare ...