Vanessa Incontrada rompe il silenzio dopo le polemiche social degli ultimi giorni

Pubblicità

fanpage : “Avevo voglia di te, mare” Così una Vanessa Incontrada sorridente mette a tacere le polemiche dopo la pubblicazione… - disagio_tv : Vanessa Incontrada rompe il silenzio e replica alle polemiche degli ultimi giorni. - badessa_stan : lo schifo che fate ultimamente tra chi insulta lorenzo fragola e chi vanessa incontrada - ManuelPeruzzo : Non lasciatevi fregare - ersiliagargioli : @Howard_The_ Il mio è un parere da donna e voglio dire che Vanessa Incontrada è una donna donna. ?? -

in questi giorni è stata al centro delle polemiche per una foto apparsa sulla copertina di una nota rivista di gossip. Oggi l'attrice ha risposto in modo esemplare a queste ...Nuovo e. E le polemiche in arrivo... pic.twitter.com/7REFqOYkgb- Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 8, 2022 La conseguenza di tutto questo In pratica non si è più liberi né di ...Vanessa Incontrada, la nota attrice e conduttrice televisiva in questi giorni è stata al centro delle critiche da parte degli haters. Tutto è cominiciato quando il settiminale Nuovo diretto da ...Dopo la pubblicazione di alcune foto che non le rendevano giustizia su un noto quotidiano, Vanessa Incontrada ha deciso di mettere a tacere le polemiche ...