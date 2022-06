Vanessa Incontrada immortalata in bikini, la showgirl risponde agli haters: “Pazzi?” (Di lunedì 13 giugno 2022) Ironia. E’ questa la strada che ha scelto Vanessa Incontrada per replicare al body shaming scatenato dagli haters dopo la foto apparsa sulla copertina del settimanale “Nuovo” che la ritrae in bikini. La showgirl spagnola ha postato una storia su Instagram con una frase indirizzata ai suoi commentatori: “Ma come? La Incontrada si allena? Ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Ironia. E’ questa la strada che ha sceltoper replicare al body shaming scatenato ddopo la foto apparsa sulla copertina del settimanale “Nuovo” che la ritrae in. Laspagnola ha postato una storia su Instagram con una frase indirizzata ai suoi commentatori: “Ma come? Lasi allena? Ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

fanpage : “Avevo voglia di te, mare” Così una Vanessa Incontrada sorridente mette a tacere le polemiche dopo la pubblicazione… - io_cassandra : RT @NoAnziche: - VANESSA INCONTRADA È BELLA - VANESSA INCONTRADA È BRAVA - VANESSA INCONTRADA È INTELLIGENTE - VANESSA INCONTRADA È STUPEN… - manu3110 : RT @Valenti40905251: @DilettaLeotta :Ringrazio Alessandro per avermi insegnato un mestiere che non sapevo fare, io mi butto sempre mi piace… - Mariodarkmatter : RT @NoAnziche: - VANESSA INCONTRADA È BELLA - VANESSA INCONTRADA È BRAVA - VANESSA INCONTRADA È INTELLIGENTE - VANESSA INCONTRADA È STUPEN… - lbrnbs : RT @Valenti40905251: @DilettaLeotta :Ringrazio Alessandro per avermi insegnato un mestiere che non sapevo fare, io mi butto sempre mi piace… -