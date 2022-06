Vancouver depenalizza il possesso di droghe pesanti dopo l’ondata di morti per overdose (Di lunedì 13 giugno 2022) Nella Provincia canadese della Columbia Britannica a causa degli stupefacenti vi sono stati 9400 decessi a partire dal 2016, anno in cui è stata ufficialmente dichiarata l’emergenza per le morti da overdose. Da quel momento i politici locali hanno spinto per una soluzione non repressiva: come si legge infatti sul sito del comune di Vancouver, l’uso di sostanze e la crisi di overdose è un problema di sanità pubblica, non una questione di giustizia penale. Lo scorso maggio hanno sottoposto al Ministero della Sanità canadese una richiesta di deroga alla legge sugli stupefacenti (Controlled Drugs and Substances Act), che il governo federale ha accettato per un periodo di prova di tre anni, durante il quale verranno analizzati i risultati ed eventualmente fatte delle correzioni in corso d’opera. Così, a partire dal 31 ... Leggi su api.follow (Di lunedì 13 giugno 2022) Nella Provincia canadese della Columbia Britannica a causa degli stupefacenti vi sono stati 9400 decessi a partire dal 2016, anno in cui è stata ufficialmente dichiarata l’emergenza per leda. Da quel momento i politici locali hanno spinto per una soluzione non repressiva: come si legge infatti sul sito del comune di, l’uso di sostanze e la crisi diè un problema di sanità pubblica, non una questione di giustizia penale. Lo scorso maggio hanno sottoposto al Ministero della Sanità canadese una richiesta di deroga alla legge sugli stupefacenti (Controlled Drugs and Substances Act), che il governo federale ha accettato per un periodo di prova di tre anni, durante il quale verranno analizzati i risultati ed eventualmente fatte delle correzioni in corso d’opera. Così, a partire dal 31 ...

