Van Basten: «Messi non ha mai avuto la stessa personalità di Maradona» (Di lunedì 13 giugno 2022) Marco Van Basten punge Lionel Messi. Il confronto con Diego Maradona, fatto dall'ex attaccante di Milan e Olanda Marco Van Basten, nella sua intervista a France Football, ha detto la sua su quali sono stati i più forti giocatori nella storia del calcio. LE PAROLE – «Pelé, Maradona e Cruyff sono per me i tre più grandi giocatori della storia. Da bambino volevo essere come Cruyff. Era il mio amico. Mi manca. Anche Pelé e Maradona sono stati incredibili. Devo dire che anche Messi è un giocatore magnifico, ma Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra. Messi non è quello che si mette davanti per andare in guerra. Ovviamente non dimentico Platini, Cristiano Ronaldo o Zidane…».

