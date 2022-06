Van Basten boccia Messi | ' Giocatore magnifico ma senza personalità'

Pubblicità

L'ex attaccante di Ajax e Milan Marco Van Basten si esprime così su Lionel Messi. "I tre più grandi giocatori della storia, per me, sono Pelé, Maradona e Cruyff - prosegue il tre volte pallone d'oro ... Anche Messi è un giocatore magnifico, però Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra. Messi non è quello che si mette davanti per andare in ..."