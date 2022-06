Vaiolo delle scimmie, sintomi e come si trasmette: tosse, starnuti e oggetti contaminati (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono ancora in aumento i casi di Vaiolo delle scimmie in Italia. Secondo gli ultimi dati salgono a 29 i casi di Vaiolo delle scimmie registrati in Italia all’8 giugno.Il dato emerge da un documento di aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) pubblicato il 10 giugno.I numeri più alti nell’area europea Oms si evidenziano in Gran Bretagna con 321 casi, Spagna con 259 e Portogallo con 191. All’8 giugno, 1285 casi confermati in laboratorio e un caso probabile sono stati segnalati da 28 Paesi in quattro regioni dell’Oms in cui il Vaiolo delle scimmie non è comune o non era stato precedentemente segnalato.Non sono stati segnalati decessi in queste quattro regioni. L’Oms prevede un aumento dei casi. Il virus è stato ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono ancora in aumento i casi diin Italia. Secondo gli ultimi dati salgono a 29 i casi diregistrati in Italia all’8 giugno.Il dato emerge da un documento di aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) pubblicato il 10 giugno.I numeri più alti nell’area europea Oms si evidenziano in Gran Bretagna con 321 casi, Spagna con 259 e Portogallo con 191. All’8 giugno, 1285 casi confermati in laboratorio e un caso probabile sono stati segnalati da 28 Paesi in quattro regioni dell’Oms in cui ilnon è comune o non era stato precedentemente segnalato.Non sono stati segnalati decessi in queste quattro regioni. L’Oms prevede un aumento dei casi. Il virus è stato ...

