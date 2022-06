Vaccino covid under 5, Fda Usa: “Pfizer efficace e sicuro” (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Vaccino anti-covid di Pfizer-BioNTech per i bambini di età inferiore ai 5 anni è efficace nel produrre una risposta che blocca il virus e non ha mostrato problemi di sicurezza. E’ quanto ha affermato lo staff della Food and Drug Administration (Fda) Usa. Una posizione che fa da preludio a una revisione cruciale questa settimana da parte dei consulenti indipendenti dell’agenzia. L’analisi degli scienziati Fda è stata pubblicata prima della riunione degli esperti indipendenti dell’ente, che prenderanno in considerazione una richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza del Vaccino nei bimbi più piccoli. Il panel esaminerà anche la richiesta di Moderna per il suo Vaccino negli under 6. E anche rispetto a questo Vaccino, lo staff Fda ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilanti-di-BioNTech per i bambini di età inferiore ai 5 anni ènel produrre una risposta che blocca il virus e non ha mostrato problemi di sicurezza. E’ quanto ha affermato lo staff della Food and Drug Administration (Fda) Usa. Una posizione che fa da preludio a una revisione cruciale questa settimana da parte dei consulenti indipendenti dell’agenzia. L’analisi degli scienziati Fda è stata pubblicata prima della riunione degli esperti indipendenti dell’ente, che prenderanno in considerazione una richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza delnei bimbi più piccoli. Il panel esaminerà anche la richiesta di Moderna per il suonegli6. E anche rispetto a questo, lo staff Fda ...

