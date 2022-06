Usa, sparatoria in un night nell’Indiana: 2 morti e 4 feriti (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria in un nightclub nell’Indiana. Lo riferisce la polizia locale spiegando che gli agenti hanno risposto all’uomo che ha sparato questa notte a Gary, a sud est di Chicago. Le vittime sono un uomo di 34 anni, trovato senza vita dagli agenti vicino all’ingresso del Playo’s nightClub, e una donna di 26 anni uccisa all’interno del locale. Una delle quattro persone rimaste ferite versa in gravi condizioni, ha spiegato la polizia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in seguito a unain unclub. Lo riferisce la polizia locale spiegando che gli agenti hanno risposto all’uomo che ha sparato questa notte a Gary, a sud est di Chicago. Le vittime sono un uomo di 34 anni, trovato senza vita dagli agenti vicino all’ingresso del Playo’sClub, e una donna di 26 anni uccisa all’interno del locale. Una delle quattro persone rimaste ferite versa in gravi condizioni, ha spiegato la polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

