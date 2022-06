Uomini e Donne, l’ex tronista Angela Artosin lasciata dal marito dopo il cancro (Di lunedì 13 giugno 2022) Gli ultimi mesi sono stati tutt’altro che facili per l’ex tronista Angela Artosin, che i telespettatori storici di Uomini e Donne certamente ricorderanno come la “rivale” di Serena Enardu nella conquista del corteggiatore Giovanni Conversano. La donna, infatti, per l’ennesima volta ho dovuto combattere una recidiva del tumore avuto per la prima volta qualche anno fa, ma terminate con successo le cure ha avuto un’altra batosta: suo marito, nonché padre dei suoi due figli, l’ha lasciata ed è andato via da casa. A dare la notizia su Instagram è stata lei stessa, affermando anche che ce la metterà tutta per essere una mamma single che non fa mancare niente ai suoi bimbi, due maschi che frequentano le elementari. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 giugno 2022) Gli ultimi mesi sono stati tutt’altro che facili per, che i telespettatori storici dicertamente ricorderanno come la “rivale” di Serena Enardu nella conquista del corteggiatore Giovanni Conversano. La donna, infatti, per l’ennesima volta ho dovuto combattere una recidiva del tumore avuto per la prima volta qualche anno fa, ma terminate con successo le cure ha avuto un’altra batosta: suo, nonché padre dei suoi due figli, l’haed è andato via da casa. A dare la notizia su Instagram è stata lei stessa, affermando anche che ce la metterà tutta per essere una mamma single che non fa mancare niente ai suoi bimbi, due maschi che frequentano le elementari. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

