Una Vita anticipazioni shock: Fatima è una ladra (Di lunedì 13 giugno 2022) Una Vita anticipazioni shock, Fatima è una ladra: Felipe accusa la sua domestica, ecco cosa succede nella puntata del 13 giugno. La settimana di Canale 5 si riapre con una nuova puntata di Una Vita, con le trame dopo il salto temporale ormai ben avviate. Genoveva continua a sospettare di Valeria e decide di inVitare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 13 giugno 2022) Unaè una: Felipe accusa la sua domestica, ecco cosa succede nella puntata del 13 giugno. La settimana di Canale 5 si riapre con una nuova puntata di Una, con le trame dopo il salto temporale ormai ben avviate. Genoveva continua a sospettare di Valeria e decide di inre L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

LiaCapizzi : Più che una finale è stato un romanzo d'amore. Per il tennis. Matteo Berrettini si merita tutto. Rientrare dopo 3… - matteosalvinimi : E se la Lega dovesse vincere in tanti Comuni, partirebbe la caccia ai russi per le vie di Carrara, Paternò, Meda e… - Agenzia_Ansa : 'La legge non è più rinviabile', lo dice il ministro Roberto Speranza in un intervento alla 'Stampa' sul caso di 'M… - MauroLcc1955 : RT @RomaNoGreenPass: Immagini desolanti arrivano da tutta Italia. Urne chiuse, presidenti e scrutatori assenti, affluenza scarsissima. Ques… - CasaLettori : Per tutta la vita rimarrò una nomade, innamorata di luoghi lontani e inesplorati. Isabelle Eberhardt… -