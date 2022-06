Una Vita, anticipazioni 14 giugno 2022: la richiesta di Genoveva (Di lunedì 13 giugno 2022) Genoveva non vorrà più essere comprimaria e secondo le anticipazioni della puntata Una Vita del 14 giugno 2022 chiederà al consorte di tornare ad avere un ruolo centrale nei loro affari. Nel frattempo, Fabiana porterà in bottega da Lolita una donna di nome Marina. anticipazioni Una Vita episodio 14 giugno 2022 Genoveva sempre più sospettosa nei confronti di David e Valeria li inviterà a cena per cercare di scoprire qualcosa sul loro conto. I due prenderanno tempo ed aspetteranno che Aurelio gli faccia sapere se sia il caso di accettare o meno l'invito. La falsa coppietta, alla fine accetterà e si recherà a casa di Genoveva. Quest'ultima, nel corso delle cena, non farà altro che subissare David di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 13 giugno 2022)non vorrà più essere comprimaria e secondo ledella puntata Unadel 14chiederà al consorte di tornare ad avere un ruolo centrale nei loro affari. Nel frattempo, Fabiana porterà in bottega da Lolita una donna di nome Marina.Unaepisodio 14sempre più sospettosa nei confronti di David e Valeria li inviterà a cena per cercare di scoprire qualcosa sul loro conto. I due prenderanno tempo ed aspetteranno che Aurelio gli faccia sapere se sia il caso di accettare o meno l'invito. La falsa coppietta, alla fine accetterà e si recherà a casa di. Quest'ultima, nel corso delle cena, non farà altro che subissare David di ...

