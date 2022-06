Una.Nessuna.Centomila, Emma ferma il concerto: «Aiutiamo la sicurezza». COSA E’ SUCCESSO (Di lunedì 13 giugno 2022) Fuori programma durante il concerto ‘Una. Nessuna. Centomila’ in corso alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia. Mentre Emma Marrone si stava esibendo sul palco nella sua ultima canzone in scaletta «Ogni volta è così», l’artista si è accorta che tra il pubblico stava avanzando a fatica un’ambulanza per soccorrere una persona che ha accusato un lieve malore e non ha avuto esitazione a interrompere la propria performance. «Ragazzi, Aiutiamo la sicurezza. Mi fermo perché nel rumore non si capisce nulla». La gente l’ha applaudita e dopo qualche minuto Emma ha ripreso a cantare. «La rifaccio meglio», ha detto tra le risate del pubblico che ha apprezzato il gesto. L'articolo proviene da Corriere. Leggi su blog.libero (Di lunedì 13 giugno 2022) Fuori programma durante il‘Una.’ in corso alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia. MentreMarrone si stava esibendo sul palco nella sua ultima canzone in scaletta «Ogni volta è così», l’artista si è accorta che tra il pubblico stava avanzando a fatica un’ambulanza per soccorrere una persona che ha accusato un lieve malore e non ha avuto esitazione a interrompere la propria performance. «Ragazzi,la. Mi fermo perché nel rumore non si capisce nulla». La gente l’ha applaudita e dopo qualche minutoha ripreso a cantare. «La rifaccio meglio», ha detto tra le risate del pubblico che ha apprezzato il gesto. L'articolo proviene da Corriere.

