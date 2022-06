Una foto di Giulia Stabile scatena la bufera, “Basta trattarla così!”: durissimo scambio di battute (Di lunedì 13 giugno 2022) Giulia Stabile, la foto sui social scatena reazioni impreviste: il commento della famosa autrice indispettisce i fan della ballerina di Amici. Giulia Stabile (fonte youtube)Piccolo incidente diplomatico per la vincitrice di “Amici” Giulia Stabile. L’aggraziata ballerina ha conquistato il primo posto nella ventesima edizione del talent di Maria De Filippi e, da allora, i suoi successi professionali si estendono a perdita d’occhio. La giovane ballerina è stata infatti reclutata dalla produzione del format nel ruolo di ballerina professionista, e accompagna i nuovi talenti nel loro percorso di formazione. Di lei si è molto parlato anche per la sua relazione con Sangiovanni, conosciuto nel contesto del reality. La coppia sembra procedere a ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 giugno 2022), lasui socialreazioni impreviste: il commento della famosa autrice indispettisce i fan della ballerina di Amici.(fonte youtube)Piccolo incidente diplomatico per la vincitrice di “Amici”. L’aggraziata ballerina ha conquistato il primo posto nella ventesima edizione del talent di Maria De Filippi e, da allora, i suoi successi professionali si estendono a perdita d’occhio. La giovane ballerina è stata infatti reclutata dalla produzione del format nel ruolo di ballerina professionista, e accompagna i nuovi talenti nel loro percorso di formazione. Di lei si è molto parlato anche per la sua relazione con Sangiovanni, conosciuto nel contesto del reality. La coppia sembra procedere a ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ?? Solo 1623 presenze in una foto ???? - gippu1 : Compie oggi 40 anni questa celebre foto scattata al Camp Nou di Barcellona il #13giugno 1982 da Steve Powell, fotog… - angelomangiante : Tanta storie racchiuse in una foto. Ieri, oggi e domani. Foto meravigliosa. ???? (?? @OfficialASRoma) - poisondaljla : RT @__aranel: Raga io lo so di non avere un grande seguito qui, ma ci provo lo stesso. Questo bimbo in foto è Raffaele, è un bimbo a me mol… - AlfredoPedulla : @Frances12345687 Se metti una foto di un altro ti chiedono 10mila euro. Sono stato chiaro? Quindi per favore, senza… -