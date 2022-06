Un uomo di 57 anni si uccide impiccandosi dalla finestra della mansarda (Di lunedì 13 giugno 2022) PORTO RECANATI - Lascia un biglietto e si toglie la vita impiccandosi dalla finestra della mansarda. La vittima è un uomo di 57 anni, che viveva da solo. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa. Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 13 giugno 2022) PORTO RECANATI - Lascia un biglietto e si toglie la vita. La vittima è undi 57, che viveva da solo. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa.

Uccide moglie e figlia in casa nel Modenese, fermato MODENA. Una donna e la figlia, entrambe straniere, sono state uccise a colpi di arma da fuoco nella loro abitazione alla Cavazzona di Castelfranco, in provincia di Modena. Un uomo di 47 anni italiano, marito e padre delle vittime, è stato fermato dai carabinieri. In corso le indagini per accertare la dinamica e il movente. Sarebbe stato lo stesso uomo a chiamare i soccorsi. I corpi di due donne riversi in casa: l'orrore nel Modenese Si tratta di una madre di 47 anni e una figlia di 22. Sul corpo di entrambe sono state trovate ... A chiamare il 112, prima di fuggire, sarebbe stato lo stesso uomo e alcuni vicini di casa che hanno ...