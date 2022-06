Un posto al sole, chi è Germano Bellavia, l’attore che fa Guido? Età, dove è nato, vita privata, moglie, figli, fratello, peso, altezza, dieta, malattia, foto oggi, Instagram (Di lunedì 13 giugno 2022) Germano Bellavia è un famoso attore, da anni nel cast della soap opera più longeva di Rai 3, Un posto al sole, dove interpreta il ruolo di Guido. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Un posto al sole, chi è Antonella Prisco, l’attrice che fa Mariella? Età, marito, figlio, film, La Sposa, denti, Instagram Chi è Germano... Leggi su donnapop (Di lunedì 13 giugno 2022)è un famoso attore, da anni nel cast della soap opera più longeva di Rai 3, Unalinterpreta il ruolo di. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Unal, chi è Antonella Prisco, l’attrice che fa Mariella? Età, marito,o, film, La Sposa, denti,Chi è...

Pubblicità

RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di venerdì di #unpsotoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, e online per vo… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di venerdì di #unpsotoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, e onl… - LiberoMagazine_ : Settimana ricca di appuntamenti su @RaiTre per #UnPostoalSole: doppio episodio previsto per martedì e venerdì! Qui… - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 13 AL 17 GIUGNO - MenegazziMarina : RT @VittorioFerram1: Ucraina granaio d’Europa: il piano Ue per sbloccare l’export di Kiev - Il Sole 24 ORE -