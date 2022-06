Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife: la serie con Rose Leslie da stasera su Sky e NOW (Di lunedì 13 giugno 2022) stasera su Sky serie alle 21:15 e in streaming su NOW debutta Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife, la serie HBO con protagonista Rose Leslie. Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife è lo sci-fi romance HBO pronto al debutto anche in Italia, da stasera su Sky serie alle 21:15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Firmato da Steven Moffat, co-creatore del cult britannico Sherlock nonché showrunner di ben cinque stagioni di Doctor Who, la serie (qui la nostra recensione di Un amore senza ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 giugno 2022)su Skyalle 21:15 e in streaming su NOW debutta Un- The's, laHBO con protagonista. Un- The'sè lo sci-fi romance HBO pronto al debutto anche in Italia, dasu Skyalle 21:15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Firmato da Steven Moffat, co-creatore del cult britannico Sherlock nonché showrunner di ben cinque stagioni di Doctor Who, la(qui la nostra recensione di Un...

