Un Amore Senza Tempo: fantascienza e romanticismo nella nuova serie Sky (Di lunedì 13 giugno 2022) Theo James e Rose Leslie Una meravigliosa storia d’Amore, quella fra Claire e Henry. Con un solo problema: gli imprevedibili viaggi nel Tempo di lui, che intrecceranno le vite passate, presenti e future della coppia e stravolgeranno per sempre il destino della loro magica ma complicata storia. Da stasera su Sky serie, alle 21.15, Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife, sci-fi romance HBO in sei episodi firmato da Steven Moffat, co-creatore del cult britannico Sherlock nonché showrunner di ben cinque stagioni di Doctor Who. Ad interpretare Claire e Henry troviamo Rose Leslie (Il Trono di Spade, Vigil) e Theo James (The Divergent series, Sanditon). Accanto a loro Caitlin Shorey e Everleigh McDonell nei panni di Claire da giovanissima e da bambina, e Brian ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 giugno 2022) Theo James e Rose Leslie Una meravigliosa storia d’, quella fra Claire e Henry. Con un solo problema: gli imprevedibili viaggi neldi lui, che intrecceranno le vite passate, presenti e future della coppia e stravolgeranno per sempre il destino della loro magica ma complicata storia. Da stasera su Sky, alle 21.15, Un– The Time Traveler’s Wife, sci-fi romance HBO in sei episodi firmato da Steven Moffat, co-creatore del cult britannico Sherlock nonché showrunner di ben cinque stagioni di Doctor Who. Ad interpretare Claire e Henry troviamo Rose Leslie (Il Trono di Spade, Vigil) e Theo James (The Divergents, Sanditon). Accanto a loro Caitlin Shorey e Everleigh McDonell nei panni di Claire da giovanissima e da bambina, e Brian ...

