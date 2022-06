ULTIM’ORA – La decisione sul ricorso dei club di Serie A sull’indice di liquidità!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 giugno 2022) Alla fine la LegaA ha ottenuto ciò che voleva: l’indice di liquidità introdotto dalla FIGC non sarà un criterio determinante per l’iscrizione al prossimo campionato. A deciderlo è stato il Consiglio di Garanzia del CONI in data odierna, dopo che i venti presidenti delle squadre partecipanti al nostro campionato avevano aspramente criticato i nuovi criteri per l’iscrizione allaA 2022/23.A Lotito FIGC L’inserimento dell’indice di liquidità, secondo il presidente federale Gabriele Gravina, è stato necessario per controllare la situazione economica dei, dato che in tutti gli altri campionati professionistici nazionali, l’indice è ben più alto rispetto allaA. Lo scorso 26 aprile è stato quindi introdotto tale indice fissato a 0,5, anzichè a 0,4 come richiesto dalla ...