Ultim’ora, affare concluso per il Verona: c’è la notizia su Simeone! (Di lunedì 13 giugno 2022) Giovanni Simeone ha appena concluso quella che potrebbe essere definita la miglior stagione della sua carriera. 17 goal e 4 assist in campionato, diverse marcature multiple e prestazioni sempre convincenti. Per questo motivo, l’Hellas Verona ha deciso di continuare a puntare su di lui riscattandolo dal Cagliari. I veneti sono riusciti ad avere un piccolo sconto rispetto ai 12 milioni inizialmente pattuiti. Simeone si accasa definitivamente a Verona per 10 milioni. Il calciomercato però sa essere molto imprevedibile. Questa mossa da parte dell’Hellas potrebbe essere volta ad una possibile plusvalenza futura. La stagione strepitosa del Cholito non è infatti passata inosservata e molteplici squadre hanno messo gli occhi su di lui. Giovanni Simeone Verona La Lazio, in pole sulle altre, ha individuato in ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Giovanni Simeone ha appenaquella che potrebbe essere definita la miglior stagione della sua carriera. 17 goal e 4 assist in campionato, diverse marcature multiple e prestazioni sempre convincenti. Per questo motivo, l’Hellasha deciso di continuare a puntare su di lui riscattandolo dal Cagliari. I veneti sono riusciti ad avere un piccolo sconto rispetto ai 12 milioni inizialmente pattuiti. Simeone si accasa definitivamente aper 10 milioni. Il calciomercato però sa essere molto imprevedibile. Questa mossa da parte dell’Hellas potrebbe essere volta ad una possibile plusvalenza futura. La stagione strepitosa del Cholito non è infatti passata inosservata e molteplici squadre hanno messo gli occhi su di lui. Giovanni SimeoneLa Lazio, in pole sulle altre, ha individuato in ...

Pubblicità

Spazio_Napoli : ?? ULTIM'ORA NAPOLI: Valter #DeMaggio, a Kiss Kiss Napoli, ha parlato del calciomercato degli azzurri. ? #Ospina 'è… - Tuttocalcionew2 : ?? ULTIM'ORA: ?? Darwin #Nunez - #Liverpool: chiusura ad un passo! ?? Affare da circa 80 milioni di euro. #Transfers… - infoitsport : ULTIM’ORA – Bernardeschi al Napoli: affare in chiusura, annuncio da SKY - zazoomblog : ULTIM’ORA – Bernardeschi al Napoli: affare in chiusura annuncio da SKY - #ULTIM’ORA #Bernardeschi #Napoli: - gilnar76 : ULTIM’ORA – Bernardeschi al #Napoli: affare in chiusura, annuncio da SKY #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -

'Dammi i soldi, li moltiplico con affari sicuri'/ 51enne truffa ex compagni di liceo ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, blitz anti droga: 10 arresti fra ...aveva generato un'ottima rendita e mi propose un altro affare su ... In Inghilterra avvisano la Juve: annuncio a sorpresa su Pogba Nuovi particolari emergono sull'affare tra la Juventus e PogbaNonostante i segnali positivi degli ...solamente un rilancio dell'ultim'...vicino al Real Madrid e solamente un rilancio dell'ultim'ora del ... ULTIME NOTIZIE/oggi, blitz anti droga: 10 arresti fra ...aveva generato un'ottima rendita e mi propose un altrosu ...Nuovi particolari emergono sull'tra la Juventus e PogbaNonostante i segnali positivi degli ...solamente un rilancio dell''...vicino al Real Madrid e solamente un rilancio dell'del ...