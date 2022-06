Ultime Notizie – Van Basten boccia Messi | “Giocatore magnifico ma senza personalità”

Leggi su informazioneriservata.eu

"I tre più grandi giocatori della storia, per me, sono Pelé, Maradona e Cruyff" "Ancheè un, però Maradona ha sempre avuto piùin una squadra.non è quello che si mette davanti per andare in guerra". L'ex attaccante di Ajax e Milan Marco Vansi esprime così su Lionel. "I tre più grandi giocatori della storia, per me, sono Pelé, Maradona e Cruyff -prosegue il tre volte pallone d'oro a France Football-. Da bambino volevo essere come Johan, era mio amico e mi manca. Anche Pelé e Maradona erano incredibili e non dimentico Cristiano Ronaldo, Platini o Zidane".