Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Ecco quali armi servono vincere guerra con Russia” (Di lunedì 13 giugno 2022) ”In parole povere, per porre fine alla guerra abbiamo bisogno di armi pesanti”. Lo ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, spiegando che le forze armate di Kiev necessitano di ”mille obici calibro 155 mm; 300 lanciarazzi Mlrs, 500 carri armati, duemila veicoli blindati, mille droni”. Podolyak ha quindi ricordato che ”il 15 giugno si tiene a Bruxelles la riunione del Gruppo di contatto dei ministri della Difesa. Siamo in attesa di una decisione”. “Mentre il signor Kissinger propone di nutrire il coccodrillo con la gamba destra, così dimentica la fame, Hillary Clinton sembra ragionevole. La Russia ha superato tutte le linee rosse. I negoziati sono possibili solo da una posizione forte, che richiede la parità di armi. Semplicemente non c’è altro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) ”In parole povere, per porre fine allaabbiamo bisogno dipesanti”. Lo ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, spiegando che le forze armate dinecessitano di ”mille obici calibro 155 mm; 300 lanciarazzi Mlrs, 500 carri armati, duemila veicoli blindati, mille droni”. Podolyak ha quindi ricordato che ”il 15 giugno si tiene a Bruxelles la riunione del Gruppo di contatto dei ministri della Difesa. Siamo in attesa di una decisione”. “Mentre il signor Kissinger propone di nutrire il coccodrillo con la gamba destra, così dimentica la fame, Hillary Clinton sembra ragionevole. Laha superato tutte le linee rosse. I negoziati sono possibili solo da una posizione forte, che richiede la parità di. Semplicemente non c’è altro ...

