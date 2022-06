Ultime Notizie – Referendum, Conte: “Quesiti nascondevano vendetta politica contro magistratura” (Di lunedì 13 giugno 2022) “I cittadini sono stati chiamati alle urne per votare cinque Referendum presentati come la soluzione di tutti i mali della giustizia. In realtà, più che un serio tentativo di riformare la giustizia e migliorare il servizio ai cittadini, i Quesiti referendari nascondevano una vendetta della politica contro la magistratura“. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, commentando l’esito del Referendum sulla giustizia. “I cittadini l’hanno capito, con il risultato che questo passaggio referendario è il meno partecipato di sempre. Allora non si dica che siamo davanti alla crisi dei Referendum e della democrazia diretta. Siamo di fronte alla crisi di una politica più attenta a tutelare se ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) “I cittadini sono stati chiamati alle urne per votare cinquepresentati come la soluzione di tutti i mali della giustizia. In realtà, più che un serio tentativo di riformare la giustizia e migliorare il servizio ai cittadini, ireferendariunadellala“. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe, commentando l’esito delsulla giustizia. “I cittadini l’hanno capito, con il risultato che questo passaggio referendario è il meno partecipato di sempre. Allora non si dica che siamo davanti alla crisi deie della democrazia diretta. Siamo di fronte alla crisi di unapiù attenta a tutelare se ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - cn1926it : #Meret-#Napoli, la storia continua: pronto un contratto fino al 2027 – KKN - cn1926it : L’#AtleticoMadrid vuole #FabianRuiz, il #Napoli propone uno scambio – KKN - AmalaTV_ : RT @AmalaTV_: ?? LIVE ORE 13.45 ?? Live di mercato con le ultime notizie: #Skriniar e i possibili sviluppi in difesa per #Bremer e #Milenkov… -