Ultime Notizie – Maturità e mascherine | Ricciardi | “Al chiuso servono ma deciderà la politica”

"In questa fase della pandemia le mascherine in luoghi chiusi restano ancora indispensabili a fronte di un virus, tutt'ora circolante, che è probabilmente uno dei patogeni più contagiosi della terra. Sul fronte della scienza, quindi, c'è la forte raccomandazione di usarla negli spazi chiusi, come chiaramente a scuola e, quindi, all'esame di Maturità. Questo è quello che indicano le evidenze. Ma la decisione concreta la prenderà la politica". A dirlo all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito all'incontro previsto oggi tra Speranza e il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, proprio in tema di misure di sicurezza sanitaria agli esami di Maturità.

