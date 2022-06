Ultime Notizie – Maturità e mascherine, Bassetti: “Demenziale sì agli scritti e no all’orale” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Continuare la tiritera ‘sì allo scritto e no all’orale’ non lo condivido ed è Demenziale. Mi dispiace se qualche collega la sostiene, io non comprendo le ragioni”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando il caos sull’obbligo o meno delle mascherine alla Maturità e la posizione di alcuni colleghi che si sono detti favorevoli a far togliere il dispositivo per l’orale, ma a tenerlo per lo scritto. “E’ assurdo – sottolinea Bassetti – che, nella stessa scuola dove siamo andati a votare, iniziano le prove di terza media e poi la Maturità. Ieri c’erano, sbagliando, anziani e fragili senza mascherina, perché era fortemente raccomandata. Invece i ragazzi di 13 anni e 18 anni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) “Continuare la tiritera ‘sì allo scritto e no’ non lo condivido ed è. Mi dispiace se qualche collega la sostiene, io non comprendo le ragioni”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando il caos sull’obbligo o meno delleallae la posizione di alcuni colleghi che si sono detti favorevoli a far togliere il dispositivo per l’orale, ma a tenerlo per lo scritto. “E’ assurdo – sottolinea– che, nella stessa scuola dove siamo andati a votare, iniziano le prove di terza media e poi la. Ieri c’erano, sbando, anziani e fragili senza mascherina, perché era fortemente raccomandata. Invece i ragazzi di 13 anni e 18 anni ...

