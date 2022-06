Ultime Notizie – Italia-Israele, Draghi al Tempio italiano di Gerusalemme – Video (Di lunedì 13 giugno 2022) (dall’inviata Ileana Sciarra) – Il premier Mario Draghi è arrivato al Tempio Italiano di Gerusalemme, dove si trovano la sinagoga e il Museo d’Arte ebraica Italiana Umberto Nahon. Dopo la visita al Tempio, il presidente del Consiglio avrà un momento di scambio con la comunità Italiana che ha messo radici in Israele. Subito dopo, Draghi vedrà Yair Lapid, alternate prime mister e ministro degli Esteri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) (dall’inviata Ileana Sciarra) – Il premier Marioè arrivato alno di, dove si trovano la sinagoga e il Museo d’Arte ebraicana Umberto Nahon. Dopo la visita al, il presidente del Consiglio avrà un momento di scambio con la comunitàna che ha messo radici in. Subito dopo,vedrà Yair Lapid, alternate prime mister e ministro degli Esteri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

