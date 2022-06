Ultime Notizie – Festa di Roma, nella Capitale arriva il cinema 365 giorni l’anno (Di lunedì 13 giugno 2022) Una Festa del cinema che porti il cinema su tutto il territorio, trasformando Roma in un grande palcoscenico che la renda Capitale internazionale indiscussa della magia del grande schermo. E’ un po’ la sintesi alla base dell’idea del duo nuovo di zecca Gianluca Farinelli-Paola Malanga, rispettivamente presidente della Fondazione cinema per Roma e direttrice artistica della Festa di Roma. Un lavoro che duri tutto l’anno dunque, e non si fermi alla sola kermesse autunnale, e che presenta diversi tratti di novità. “Abbiamo lavorato per essere pronti da subito, per mostrare una Festa che vuole continuare nel suo solco ma anche stupire, la città e il cinema”, spiega Farinelli annunciando ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Unadelche porti ilsu tutto il territorio, trasformandoin un grande palcoscenico che la rendainternazionale indiscussa della magia del grande schermo. E’ un po’ la sintesi alla base dell’idea del duo nuovo di zecca Gianluca Farinelli-Paola Malanga, rispettivamente presidente della Fondazionepere direttrice artistica delladi. Un lavoro che duri tuttodunque, e non si fermi alla sola kermesse autunnale, e che presenta diversi tratti di novità. “Abbiamo lavorato per essere pronti da subito, per mostrare unache vuole continuare nel suo solco ma anche stupire, la città e il”, spiega Farinelli annunciando ...

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - RedazioneDedalo : Messina – Amministrative: Federico Basile sindaco con la vittoria al primo turno - CAFACLI : RT @patronatoacliIT: Bonus 200€ per colf e badanti: da oggi è possibile inviare i dati per la tua domanda online sul nostro sito https://t.… - VesuvioLive : E’ morto ‘O pa’: il leggendario mendicante amato da tutta Napoli -