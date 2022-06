Ultime Notizie – Elezioni comunali, Meloni: “Da primo turno tante soddisfazioni” (Di lunedì 13 giugno 2022) ”Non nascondo la mia soddisfazione… questo primo turno ci ha regalato tante soddisfazioni…”. Lo ha detto Giorgia Meloni aprendo la conferenza stampa in via della Scrofa per commentare le proiezioni elettorali per le amministrative. ”Il centrodestra è competitivo dovunque, soprattutto se si dimostra compatto”, dice ancora, aggiungendo: ”Questo Elezioni sono un avviso ai naviganti… I cittadini vogliono un centrodestra non ondivago e chiaramente alternativo alla sinistra”. E agli alleati ”chiedo regole chiare che valgano per tutti, perché io voglio andare d’accordo nella coalizione”. ”Oggi è un giorno per festeggiare, non per fare polemiche. Abbiamo indicazioni importanti per il futuro, il bicchiere è quasi pieno…”, dice la leader FdI. Il Movimento cinque stelle per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) ”Non nascondo la mia soddisfazione… questoci ha regalato…”. Lo ha detto Giorgiaaprendo la conferenza stampa in via della Scrofa per commentare le proiezioni elettorali per le amministrative. ”Il centrodestra è competitivo dovunque, soprattutto se si dimostra compatto”, dice ancora, aggiungendo: ”Questosono un avviso ai naviganti… I cittadini vogliono un centrodestra non ondivago e chiaramente alternativo alla sinistra”. E agli alleati ”chiedo regole chiare che valgano per tutti, perché io voglio andare d’accordo nella coalizione”. ”Oggi è un giorno per festeggiare, non per fare polemiche. Abbiamo indicazioni importanti per il futuro, il bicchiere è quasi pieno…”, dice la leader FdI. Il Movimento cinque stelle per ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - Corriere : ?? Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - GianniRosati6 : @ncorrasco Ultime notizie lo danno in partenza ad 80!!! E sarebbe clamoroso. - junews24com : Demiral come Romero? Un club di Premier League ci pensa: le novità - -